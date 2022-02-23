***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMK22221 Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 440.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.400.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMK22221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.400.000İhraç Fiyatı 0,95991Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.02.2022Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.400.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 24.11.2021 tarihinde ihraç edilen 24.400.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK22221 ISIN Kodlu bono itfası tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003705BIST