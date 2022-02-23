***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.02.2022 14:21
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOSMK22221 Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 440.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 24.400.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK22221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.400.000
İhraç Fiyatı 0,95991
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.02.2022
Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.400.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 24.11.2021 tarihinde ihraç edilen 24.400.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK22221 ISIN Kodlu bono itfası tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003705
BIST