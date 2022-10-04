***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2022 14:05
arı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Hisse Senedi Sepeti
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli, 32 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066964
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,3153
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5535
En Düşük
18,1735
18:051.030,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 16,73
|Açılış
|: 1.030,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.031,22
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5629
|18,5803
|% 0,16
|
|Euro
|18,5241
|18,5371
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,1412
|21,2472
|% 0,97
|
|Frank
|18,8684
|18,9821
|% 1,35
|
|Riyal
|4,9261
|4,9508
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,30
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,00
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.867
|6.959
|86,00
|
|Yarım
|3.346
|3.400
|43,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.700
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,28
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|2,98
|