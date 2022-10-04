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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2022 14:05
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin

arı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Hisse Senedi Sepeti

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli, 32 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066964


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AKSA 66,00 530.262.081 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.673.591 % 9,99  
DERHL 4,41 103.486.450 % 9,98  
DAPGM 43,88 48.580.543 % 9,97  
SASA 78,40 3.414.181.163 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5629 18,5803 % 0,16  
Euro 18,5241 18,5371 % 1,70  
Sterlin 21,1412 21,2472 % 0,97  
Frank 18,8684 18,9821 % 1,35  
Riyal 4,9261 4,9508 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 26,30  
Altın Gr. 1.030 1.030 16,00  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.867 6.959 86,00  
Yarım 3.346 3.400 43,00  
Çeyrek 1.676 1.700 21,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,19 0,47  
Gümüş Gr. 12,62 12,64 0,28  
B. Petrol 91,84 91,84 2,98  
Seans Raporu 18:05
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