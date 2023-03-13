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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13.03.2023 18:14
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Programı Çerçevesinde Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni Pay Alımı

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2019
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 5 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.982.050,9
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 13.03.2023 50.000 0,24 48,9 0 0

Ek Açıklamalar
Ekte yer alan Geri Alım Programı Çerçevesinde 13/03/2023 tarihinde 50.000 adet pay satın alınmıştır.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Osmanlı Yatırım YKK NO 16 17 07 19.pdf - Geri Alım Programı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123606


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