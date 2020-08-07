***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.08.2020 14:28
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta bağlı sermaye artırımı tamamlanmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509
Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanları
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak, Yönetim Kurul'umuz şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 19.919.009 TL'ye yükselmiş olması kapsamında Şirketimiz anasözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine karar vermiştir. Şirketimiz anasözleşmesinin 6. maddesinin tadil metnine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Sermaye Artışı YKK.pdf
EK: 2 SPK Sermaye Artışı Esas Sözleşme 6. madde.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866630
BIST