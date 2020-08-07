***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şarta bağlı sermaye artırımı tamamlanmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanlarıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.07.2020Ek AçıklamalarŞirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak, Yönetim Kurul'umuz şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 19.919.009 TL'ye yükselmiş olması kapsamında Şirketimiz anasözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine karar vermiştir. Şirketimiz anasözleşmesinin 6. maddesinin tadil metnine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Sermaye Artışı YKK.pdfEK: 2 SPK Sermaye Artışı Esas Sözleşme 6. madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866630BIST