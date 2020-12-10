***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde YayımlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.919.009Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.437.259Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.874.009 518.250 2,60767 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 19.919.009 518.250,000 2,60178Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket ÇalışanlarıEk AçıklamalarŞarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin 25.11.2020 tarih, 47 nolu Yönetim Kurulu Kararı 10.12.2020 tarih 10221 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuş ve ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK_hisse opsiyon_.pdfEK: 2 Degerleme raporu 2019_.pdfEK: 3 Degerleme raporu 2017_.pdfEK: 4 Ihrac belgesi_.pdfEK: 5 Hisse opsiyon listesi kullananlar_.pdfEK: 6 TicariSicilGazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892657BIST