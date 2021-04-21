***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2021 10:56
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şarta Bağlı İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.919.009
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.437.259
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.874.009 518.250 2,60767 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 19.919.009 518.250,000 2,60178
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket Çalışanları
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.04.2021
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının ihraç belgesi 15.04.2020 tarih ve 21/636 sayılı Kurul karalı ile onaylanmıştır. Opsiyon hakkı kullanacak çalışanlarımızın 10 (on) iş günü içerisinde şirketimize başvurarak hisselerini edinebileceklerdir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_hisse opsiyon_.pdf
EK: 2 Degerleme raporu 2019_.pdf
EK: 3 Degerleme raporu 2017_.pdf
EK: 4 Ihrac belgesi_.pdf
EK: 5 Hisse opsiyon listesi kullananlar_.pdf
EK: 6 TicariSicilGazetesi.pdf
EK: 7 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929918
BIST