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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.12.2021 18:03
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanması-Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.431.259
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.891.759

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 20.386.259 460.500 2,25887 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.431.259 460.500,000 2,25389

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket Çalışanları

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2021

Ek Açıklamalar
Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin 22.11.2021 tarih, 45 nolu Yönetim Kurulu Kararı 2.12.2021 tarih 10464 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuş ve ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_Hisse Opsiyon.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi_Hisse Opsiyon.pdf
EK: 3 Değerleme Raporu-2019-2020.pdf
EK: 4 Fon Kullanım Raporu_Hisse Opsiyon.pdf
EK: 5 Hisse Opsiyon kulalancaklar listesi.pdf
EK: 6 TürkiyeTicaretSiciliGazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986433


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