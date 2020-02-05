***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 17:37
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ömer Zühtü Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Çakılkaya Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817223
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9888
En Düşük
5,9729
18:056,5894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:05299,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,77
|Açılış
|: 299,78
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7577
|7,7966
|% -0,15
|
|Frank
|6,1319
|6,1688
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5913
|1,5992
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|1,58
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|56,17
|56,17
|2,21
|