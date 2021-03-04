***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2021 10:18
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara Şube Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok N: 266 A/34 Kat:2 Çankaya/Ankara Bora Bekit 0312 4669328 0312 4669341 21.04.2016
Denizli Şube Saraylar Mah. 466 Sok. DurmuşAliÇoban İş Merkezi N:1/8 Kat:3 Merkezefendi/Denizli Osman Utku Bozdoğan 0258 2621888 0258 2621777 22.04.2016
İzmir Şube Cumhuriyet Meydanı Mahmut Rıza İş Merkezi N:99/19 Pasaport Konak/İzmir Mehmet Kavas 0232 4843570 0232 4843580 27.04.2016
Bursa Şube Odunluk Mah. Akademi Cad. Zeno Busenis Center Sit. C Blok N:2C/29 Kat:7 Nilüfer/Bursa Gökhan Karakuş 0224 4523436 0224 4531544 22.04.2016
Adana Şube Döşeme Mah. 60024 Sok. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok Apartmanı N: 11/3 Seyhan/Adana Ogün Tutal 0322 4589108 0322 4533905 27.06.2016
İstanbul Anadolu Şube Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N 4 A Blok Daire: 203 34720 Kadıköy İstanbul Türkiye Aygül Özer 0212 3668866 0216 7841711 10.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915051
BIST
10:421.524
En Yüksek
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|: 1.527
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En Düşük
1.523
10:427,4500
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En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|KRVGD
|18,59
|114.679.094
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|10.810.351
|% -8,62
|
|SEYKM
|32,14
|38.075.462
|% -6,73
|
|THYAO
|14,90
|403.427.477
|% -0,13
|
|PETKM
|5,79
|311.934.454
|% 1,05
|
|OZKGY
|6,04
|225.364.189
|% 7,28
|
|OZKGY
|6,04
|225.364.189
|% 7,28
|
|ODAS
|3,95
|199.722.304
|% 1,02
|
|PETKM
|5,79
|311.934.454
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,42
|123.958.269
|% -0,41
|
|ODAS
|3,95
|199.722.304
|% 1,02
|
|TSKB
|1,69
|83.447.734
|% -0,59
|
|OZKGY
|6,04
|225.364.189
|% 7,28
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4500
|% 0,06
|
|Euro
|8,9873
|8,9946
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,3540
|10,4059
|% -0,05
|
|Frank
|8,0557
|8,1042
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% -0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,33
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|0,75
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