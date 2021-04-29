***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2021 12:43
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tolga Uğur Mali İşler Direktörü- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668804 tugur@osmanlimenkul.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, 207651
Zeynel Arı Mali İşler Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668841 zari@osmanlimenkul.com.tr
Esin Kaplan Raporlama Uzmanı 29.04.2021 0212 3668826 ekaplan@osmanlimenkul.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932235
BIST
13:441.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,01
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:448,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0146
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:449,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:44467,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:44
|KONYA
|956,00
|30.811.950
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.928.857
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|27.022.629
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.712.573
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.309.444
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.460.129
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.109.584
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,25
|657.882.892
|% 1,83
|
|EREGL
|19,16
|415.739.184
|% 1,16
|
|SASA
|36,98
|326.082.862
|% 1,59
|
|PETKM
|6,57
|325.195.744
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,92
|274.096.266
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,12
|207.199.979
|% 0,95
|
|GARAN
|7,25
|657.882.892
|% 1,83
|
|AKBNK
|4,92
|274.096.266
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,10
|58.556.872
|% 2,80
|
|PETKM
|6,57
|325.195.744
|% 0,77
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1969
|8,2033
|% 0,18
|
|Euro
|9,9461
|9,9558
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,3796
|11,4367
|% -0,05
|
|Frank
|8,9696
|9,0236
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1779
|2,1888
|% 0,03
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-8,69
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|14,00
|
|Tam
|3.071
|3.151
|20,65
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|9,98
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,94
|