Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2021 12:43



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tolga Uğur Mali İşler Direktörü- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668804 tugur@osmanlimenkul.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, 207651
Zeynel Arı Mali İşler Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668841 zari@osmanlimenkul.com.tr
Esin Kaplan Raporlama Uzmanı 29.04.2021 0212 3668826 ekaplan@osmanlimenkul.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932235


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:441.403
Değişim :  1,23% |  17,01
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler13:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 956,00 30.811.950 % 10,00  
CMBTN 259,60 10.928.857 % 10,00  
BRYAT 367,10 27.022.629 % 9,98  
SAMAT 4,35 22.712.573 % 9,85  
RYSAS 4,27 15.309.444 % 9,77  
daha fazla
13:44 Alış Satış %  
Dolar 8,1969 8,2033 % 0,18  
Euro 9,9461 9,9558 % 0,07  
Sterlin 11,3796 11,4367 % -0,05  
Frank 8,9696 9,0236 % -0,01  
Riyal 2,1779 2,1888 % 0,03  
daha fazla
13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -8,69  
Altın Gr. 467 467 -1,78  
Cumhuriyet 3.081 3.128 14,00  
Tam 3.071 3.151 20,65  
Yarım 1.485 1.524 9,98  
Çeyrek 745 762 4,99  
Gümüş.Ons 26,23 26,27 0,04  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,02  
B. Petrol 67,72 67,72 0,94  
Seans Raporu 13:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru