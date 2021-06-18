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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.06.2021 18:02



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara Şube Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok N: 266 A/34 Kat:2 Çankaya/Ankara Bora Bekit 0312 4669328 0312 4669341 21.04.2016
Denizli Şube Sümer Mah. 2482/2 Sk. Sky City B Blok N:4/1 İç Kapı N: 13 Merkezefendi/Denizli Osman Utku Bozdoğan 0258 2621888 0258 2621777 22.04.2016
İzmir Şube Cumhuriyet Meydanı Mahmut Rıza İş Merkezi N:99/19 Pasaport Konak/İzmir Mehmet Kavas 0232 4843570 0232 4843580 27.04.2016
Bursa Şube Odunluk Mah. Akpınar Cad. ABlok N:15A İç kapı No:9 Efe Towers Nilüfer/Bursa Gökhan Karakuş 0224 4523436 0224 4531544 22.04.2016
Adana Şube Döşeme Mah. 60024 Sok. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok Apartmanı N: 11/3 Seyhan/Adana Ogün Tutal 0322 4589108 0322 4533905 27.06.2016
İstanbul Anadolu Şube Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N 4 A Blok Daire: 203 34720 Kadıköy İstanbul Türkiye Aygül Özer 0212 3668866 Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 60.21 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
PINAR ÇAKILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür 1.05 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kredi Komitesi Üyesi
BORA BEKİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Ankara Şube Müdürü 0.44 B Bağımsız Üye Değil Hayır
GALİP KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi İcrada Görevli 0.001 B Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kredi Komitesi Üyesi
BÜLENT TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Evet 2.4 Bağımsız Üye Değil Hayır
ERDOĞAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye 18.06.2021 Hayır
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye 18.06.2021 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943138


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Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
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