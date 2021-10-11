***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 10:57
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 6000000 6000000 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969402
BIST
12:241.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,58
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
12:248,9570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9680
En Düşük
8,9134
12:2410,3550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
12:24504,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,19
|Açılış
|: 504,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.644.950
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|4.571.768
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|84.479.234
|% 9,94
|
|MERIT
|21,06
|7.140.362
|% 9,92
|
|GESAN
|21,60
|146.666.035
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|7.913.366
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|KNFRT
|4,42
|46.670.204
|% -8,68
|
|VAKKO
|9,27
|19.768.880
|% -5,60
|
|KRDMD
|6,68
|409.071.273
|% 3,89
|
|TUPRS
|126,10
|403.424.415
|% 2,52
|
|GARAN
|9,37
|392.597.304
|% 0,75
|
|EREGL
|17,53
|329.462.370
|% 2,69
|
|THYAO
|14,25
|307.546.564
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,68
|409.071.273
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,79
|103.441.608
|% 0,56
|
|GARAN
|9,37
|392.597.304
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,39
|95.434.379
|% 0,84
|
|PETKM
|6,23
|243.531.892
|% 1,47
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9523
|8,9570
|% -0,13
|
|Euro
|10,3484
|10,3550
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1631
|12,2240
|% -0,09
|
|Frank
|9,6155
|9,6734
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3803
|2,3922
|% -0,16
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-4,45
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|-7,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-7,51
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-3,63
|
|Çeyrek
|806
|824
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,76
|