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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2021 10:57



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 6000000 6000000 TRY 100 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969402


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 205,70 230.384 % 10,00  
MAALT 197,20 9.644.950 % 9,98  
DOBUR 35,12 4.571.768 % 9,96  
PRKAB 23,66 84.479.234 % 9,94  
MERIT 21,06 7.140.362 % 9,92  
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12:24 Alış Satış %  
Dolar 8,9523 8,9570 % -0,13  
Euro 10,3484 10,3550 % -0,27  
Sterlin 12,1631 12,2240 % -0,09  
Frank 9,6155 9,6734 % -0,19  
Riyal 2,3803 2,3922 % -0,16  
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12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -4,45  
Altın Gr. 504 504 -2,35  
Cumhuriyet 3.341 3.392 -7,00  
Tam 3.325 3.408 -7,51  
Yarım 1.607 1.649 -3,63  
Çeyrek 806 824 -1,82  
Gümüş.Ons 22,52 22,56 -0,14  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,05  
B. Petrol 84,15 84,15 1,76  
Seans Raporu 12:24
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