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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 17:23
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynel Arı Mali İşler Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668865 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR 921353 - 309797
Esin Kaplan Raporlama Uzmanı 29.04.2021 0212 3668865 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014620


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 72,05 5.981.747 % 10,00  
TURGG 216,70 55.465.799 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.703.271 % 10,00  
PENTA 374,80 46.108.573 % 9,98  
MAALT 286,90 46.790.723 % 9,97  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 14,6812 14,6897 % 0,25  
Euro 16,3041 16,3148 % -0,24  
Sterlin 19,2200 19,3164 % 0,10  
Frank 15,8471 15,9426 % 0,21  
Riyal 3,9014 3,9210 % 0,15  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 7,40  
Altın Gr. 915 915 4,30  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 0,11  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,07  
B. Petrol 107 107 -4,33  
Seans Raporu 17:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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