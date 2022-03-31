***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 17:23
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynel Arı Mali İşler Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.04.2021 0212 3668865 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR 921353 - 309797
Esin Kaplan Raporlama Uzmanı 29.04.2021 0212 3668865 yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014620
BIST
17:322.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,90
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
17:3214,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6897
En Düşük
14,5922
17:3216,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0393
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:32915,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,30
|Açılış
|: 915,30
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:32
|AYCES
|72,05
|5.981.747
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.465.799
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.108.573
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|46.790.723
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|147.645.420
|% -7,88
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GZNMI
|42,02
|227.891.140
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,27
|342.795.396
|% -6,03
|
|THYAO
|32,44
|4.112.848.932
|% 0,81
|
|GARAN
|12,24
|2.771.812.239
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,17
|2.074.125.733
|% 1,47
|
|SISE
|15,27
|1.218.129.418
|% 0,93
|
|TUPRS
|214,40
|1.204.579.660
|% 3,88
|
|ODAS
|1,71
|430.420.276
|% 1,79
|
|GARAN
|12,24
|2.771.812.239
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,08
|820.081.200
|% -0,97
|
|KARSN
|5,54
|1.038.198.461
|% 4,33
|
|KRDMD
|15,17
|2.074.125.733
|% 1,47
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6812
|14,6897
|% 0,25
|
|Euro
|16,3041
|16,3148
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,2200
|19,3164
|% 0,10
|
|Frank
|15,8471
|15,9426
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|7,40
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,30
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,33
|