***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 15:23
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ömer Zühtü Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Pınar Çakılkaya Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür
Rahman Kıldacı Operasyon Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031752
BIST
16:372.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -15,57
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
16:3715,8428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0300
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
16:3716,9102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1091
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
16:37944,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,21
|Açılış
|: 944,76
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PRKAB
|38,34
|90.955.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.213.376
|% 9,95
|
|MZHLD
|47,50
|5.650.454
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.479.493
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.831.087
|% 9,87
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|634,20
|31.297.378
|% -9,79
|
|SELVA
|10,17
|25.535.350
|% -8,79
|
|MEPET
|4,59
|28.946.612
|% -8,20
|
|OZRDN
|9,22
|1.868.255
|% -7,80
|
|THYAO
|42,76
|2.718.973.887
|% -0,23
|
|GARAN
|15,33
|2.117.257.471
|% -5,66
|
|ASELS
|23,38
|1.955.415.857
|% 2,63
|
|SISE
|19,19
|1.671.308.661
|% -1,18
|
|SAHOL
|19,54
|1.311.981.543
|% -1,01
|
|SKBNK
|1,26
|472.516.839
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,36
|950.583.949
|% 0,69
|
|METRO
|1,21
|279.207.370
|% 0,83
|
|KARSN
|5,83
|1.204.437.567
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,58
|456.639.989
|% -1,90
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8374
|15,8428
|% -0,19
|
|Euro
|16,8951
|16,9102
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,8311
|19,9306
|% 0,32
|
|Frank
|16,3353
|16,4337
|% 0,72
|
|Riyal
|4,2077
|4,2288
|% -0,26
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,12
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|-7,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,12
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,06
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,15
|