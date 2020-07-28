***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
28.07.2020 15:46
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 98.500 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,69 fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 29.07.2020 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilecek olup, "Takas işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862466
BIST
16:191.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -18,60
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:196,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0842
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:198,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0876
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:19431,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,87
|Açılış
|: 431,91
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|66.374.969
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.081.119
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.282.486
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,74
|2.117.872.258
|% 0,16
|
|GUSGR
|6,19
|1.697.860.381
|% 9,36
|
|KRDMD
|3,11
|1.100.861.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|917.158.399
|% -2,16
|
|GARAN
|7,51
|904.937.432
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,27
|917.158.399
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,11
|1.100.861.429
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,19
|1.697.860.381
|% 9,36
|
|IHLAS
|0,93
|268.962.540
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,67
|474.294.581
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9046
|8,9493
|% 0,94
|
|Frank
|7,5369
|7,5823
|% 1,34
|
|Riyal
|1,8431
|1,8523
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,11
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,06
|