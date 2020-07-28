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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

28.07.2020 15:46
GÜNCEL HABERLER



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 98.500 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,69 fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 29.07.2020 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilecek olup, "Takas işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862466


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KENT 2.675,50 43.556.215 % 10,00  
FMIZP 100,10 66.374.969 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.376.868 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.506.895 % 10,00  
DOKTA 28,16 31.081.119 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9046 8,9493 % 0,94  
Frank 7,5369 7,5823 % 1,34  
Riyal 1,8431 1,8523 % 0,93  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 -5,11  
Altın Gr. 432 432 2,84  
Cumhuriyet 2.831 2.866 39,30  
Tam 2.916 2.948 40,50  
Yarım 1.416 1.439 19,70  
Çeyrek 710 720 9,80  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 -0,75  
Gümüş Gr. 5,30 5,32 -0,12  
B. Petrol 43,84 43,84 -0,06  
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