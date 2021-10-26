***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [ULSFA]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarUlusal Faktoring A.Ş. halka arzına ilişkin Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972351BIST