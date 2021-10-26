***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
26.10.2021 11:56
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş. halka arzına ilişkin Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972351
BIST
12:401.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,97
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
12:409,4607
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1238
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
12:4010,9998
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1374
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
12:40548,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -8,27
|Açılış
|: 548,68
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MERIT
|28,78
|2.447.624
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.964.445
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,70
|98.708.146
|% 9,64
|
|TSPOR
|4,84
|287.132.207
|% 9,26
|
|SANFM
|27,86
|10.484.819
|% 7,15
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|AKFGY
|5,99
|44.736.244
|% -4,47
|
|ZOREN
|1,66
|64.856.708
|% -3,49
|
|EDIP
|3,84
|17.516.031
|% -3,03
|
|KTSKR
|31,98
|31.664.689
|% -2,91
|
|GARAN
|9,23
|1.321.458.478
|% 1,65
|
|GUBRF
|66,35
|535.036.723
|% 2,63
|
|TUPRS
|140,70
|520.408.442
|% -0,78
|
|THYAO
|14,44
|490.816.056
|% 1,12
|
|EREGL
|19,89
|477.431.051
|% 1,32
|
|GARAN
|9,23
|1.321.458.478
|% 1,65
|
|ODAS
|1,42
|181.809.686
|% 1,43
|
|TSPOR
|4,84
|287.132.207
|% 9,26
|
|YKBNK
|2,62
|154.674.417
|% 1,16
|
|KRDMD
|7,57
|412.010.171
|% 0,80
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4576
|9,4607
|% -1,29
|
|Euro
|10,9910
|10,9998
|% -1,23
|
|Sterlin
|13,0203
|13,0856
|% -0,99
|
|Frank
|10,2435
|10,3052
|% -1,27
|
|Riyal
|2,5168
|2,5294
|% -1,19
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,02
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.667
|-75,00
|
|Tam
|3.597
|3.688
|-70,95
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|-34,32
|
|Çeyrek
|872
|892
|-17,17
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,48
|