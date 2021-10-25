***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:22
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Hukukçu Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972174
BIST
16:281.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:289,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0149
|Açılış
|: 9,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5918
16:2811,1797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0127
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1484
16:28557,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,30
|Açılış
|: 557,86
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERIT
|26,18
|24.258.778
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.063.805
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|652.522.009
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.236.779
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.024.583
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,07
|41.617.779
|% -9,59
|
|AGESA
|19,79
|7.396.802
|% -7,70
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|289.918.497
|% -4,81
|
|GARAN
|9,09
|3.093.881.693
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,60
|931.607.062
|% 0,78
|
|SASA
|29,42
|815.387.020
|% 4,10
|
|AKBNK
|5,54
|708.953.496
|% 1,65
|
|SISE
|8,61
|677.752.575
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,60
|931.607.062
|% 0,78
|
|GARAN
|9,09
|3.093.881.693
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,98
|365.967.385
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,54
|708.953.496
|% 1,65
|
|HLGYO
|2,53
|313.024.583
|% -9,96
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6144
|9,6175
|% 0,16
|
|Euro
|11,1624
|11,1797
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,1995
|13,2657
|% 0,24
|
|Frank
|10,4303
|10,4932
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5564
|2,5693
|% 0,15
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,43
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,94
|
Seans Raporu
16:28
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 64 artarak (% 0.66 ) 1, 312
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, HEDEF, GUBRF, MERIT, KSTUR, ZOREN, DOBUR
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TSPOR, FRIGO, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:38
FENER, OLMK, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:38
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 115 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 126 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem