***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
08.11.2021 10:26
***OMD******OSMEN******ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen halka arzında, halka arz tutarının %5'inden fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
yoktur 0 % 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975538
BIST
10:491.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.596
En Düşük
1.589
10:499,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6551
10:4911,2010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0182
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1772
10:49565,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,70
|Açılış
|: 565,28
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler10:49
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.319.046
|% 9,98
|
|EUYO
|4,06
|1.700.976
|% 7,69
|
|DOKTA
|36,38
|7.388.358
|% 6,69
|
|CLEBI
|200,20
|51.545.262
|% 6,66
|
|BASGZ
|22,72
|9.435.003
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|51.293.183
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,92
|60.019.192
|% -5,08
|
|IZFAS
|6,33
|777.934
|% -4,67
|
|FENER
|30,42
|31.291.511
|% -4,46
|
|THYAO
|17,89
|651.960.634
|% 1,36
|
|GARAN
|10,57
|382.874.520
|% -0,38
|
|PETKM
|6,93
|378.008.941
|% 3,74
|
|ASELS
|17,03
|237.966.850
|% 1,85
|
|SISE
|8,91
|210.281.109
|% 1,14
|
|PETKM
|6,93
|378.008.941
|% 3,74
|
|ODAS
|1,49
|74.048.178
|% 1,36
|
|YKBNK
|3,00
|118.600.878
|% -0,33
|
|THYAO
|17,89
|651.960.634
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,11
|40.115.039
|% 0,91
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6811
|9,6850
|% 0,06
|
|Euro
|11,1945
|11,2010
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,9967
|13,0619
|% -0,23
|
|Frank
|10,5366
|10,6001
|% -0,30
|
|Riyal
|2,5710
|2,5839
|% -0,07
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,47
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,50
|83,50
|0,76
|