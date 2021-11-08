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***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

08.11.2021 10:26
***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracın


***OMD******OSMEN******ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

   Ulusal Faktoring A.Ş.'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen halka arzında, halka arz tutarının %5'inden fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
yoktur 0 % 0 0 0 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975538


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Tam 3.723 3.817 27,09  
Yarım 1.800 1.846 13,11  
Çeyrek 903 923 6,55  
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Gümüş Gr. 7,51 7,52 -0,01  
B. Petrol 83,50 83,50 0,76  
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