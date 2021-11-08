***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 10:26
***OMD******OSMEN******ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş. (Ortaklık)'nin toplam
10:171.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:179,6714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6560
10:1711,1840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0352
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1784
10:17564,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,09
|Açılış
|: 565,00
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,89
BIST En Aktif Hisseler10:15
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|12.939.454
|% 9,98
|
|DOKTA
|36,90
|5.088.987
|% 8,21
|
|CLEBI
|200,00
|22.178.017
|% 6,55
|
|VAKKO
|10,38
|11.318.015
|% 5,92
|
|BASGZ
|22,72
|8.085.821
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,91
|31.823.315
|% -5,14
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|FENER
|30,42
|19.334.161
|% -4,46
|
|THYAO
|17,99
|401.434.790
|% 1,93
|
|GARAN
|10,62
|169.406.190
|% 0,09
|
|PETKM
|6,78
|132.813.251
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,14
|73.590.171
|% 1,13
|
|ISCTR
|6,30
|67.345.115
|% 0,48
|
|ODAS
|1,49
|53.312.675
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,12
|34.568.657
|% 1,82
|
|THYAO
|17,99
|401.434.790
|% 1,93
|
|PETKM
|6,78
|132.813.251
|% 1,50
|
|GARAN
|10,62
|169.406.190
|% 0,09
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6690
|9,6712
|% -0,08
|
|Euro
|11,1828
|11,1937
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0035
|13,0687
|% -0,18
|
|Frank
|10,5464
|10,6100
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5713
|2,5842
|% -0,05
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,58
|
|Altın Gr.
|564
|564
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,81
|
Seans Raporu
10:15
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-
10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 59 artarak (% 0.38 ) 1, 724
-
10:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SNPAM, ARTI
-
10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:28XU100
Endeks 1, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 2, 193.00 milyon TL de