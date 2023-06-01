***OMGIO* *OMDBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.06.2023 09:13
***OMGIO******OMDBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OMGIO, OMDBE]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DBE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları, OMGIO.F2 ve OMDBE.F2 kodu ile 01/06/2023 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: OMGIO.F2: 1.075.629,30 TL, OMDBE.F2: 101.953,80 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155205
BIST
18:104.887
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
0
En Yüksek
0
18:1020,7795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0083
|Açılış
|: 72,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 72,6000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
18:1022,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1238
|Açılış
|: 11,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6400
|
22,6666
En Düşük
22,2066
18:1015,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,00
|Açılış
|: 15,73
|
|Önceki Kapanış
|: 15,73
|
15,92
En Düşük
15,67
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARDYZ
|7,93
|905.693
|% 4,34
|
|ULUFA
|5,60
|17.840.513
|% 2,19
|
|AFYON
|9,13
|1.014.343
|% 2,13
|
|ODAS
|6,73
|2.876.940
|% 1,66
|
|OZGYO
|3,91
|13.387.253
|% 1,56
|
|SONME
|30,00
|9.149.483
|% -4,34
|
|BURCE
|131,00
|148.129.182
|% -2,24
|
|AKSEN
|33,80
|2.732.189
|% -0,71
|
|AGYO
|4,40
|13.200
|% -0,68
|
|SELVA
|9,14
|12.746.676
|% -0,65
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 0,00
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|KCHOL
|78,80
|2.972.915.126
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,19
|2.180.969.892
|% 1,13
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,38
|297.665.001
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7718
|20,7775
|% -0,05
|
|Euro
|22,2153
|22,4387
|% 0,80
|
|Sterlin
|25,7558
|25,8850
|% -0,15
|
|Frank
|22,7011
|22,8378
|% -0,20
|
|Riyal
|5,5200
|5,5477
|% -0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-1,22
|
|Altın Gr.
|1.310
|1.310
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.418
|4.562
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,71
|