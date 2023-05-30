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***OMGIO* *OMDBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.05.2023 18:10
***OMGIO* *OMDBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***OMGIO******OMDBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar [OMGIO, OMDBE]
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DBE Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, katılma payları "OMGIO.F2" ve "OMDBE.F2" koduyla 01.06.2023 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır. 
Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 31.05.2023 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir. 
NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154718


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