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***OMP* *OPB*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.03.2020 11:37
GÜNCEL HABERLER


ılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon'un 11.03.2020 tarihli fon değerleme fiyatı sehven 1,209205 olarak girilmiş olup, doğru fiyat 1,036247 dir. Söz konusu fiyat Takasbank da düzeltilmiş olup, TEFAS Platformu'nda  saat 11:30 da güncellenmiştir. Yatırımcıların yatırım kararları verirken saat 11:30 dan sonra güncellenen  1,036247 değerli fon fiyatını baz alıp  değerlendirmeleri hususununda kamuoyunu bilgilendiririz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826870


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECILC 3,96 103.920.986 % 18,92  
RTALB 2,25 17.297.129 % 17,19  
DEVA 9,64 64.619.643 % 16,28  
SELEC 7,11 29.387.515 % 15,61  
VKING 3,40 13.901.054 % 14,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9474 7,9873 % 0,26  
Frank 6,5506 6,5901 % 0,42  
Riyal 1,6364 1,6446 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.660 9,99  
Altın Gr. 328 328 1,87  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 17,00 17,03 0,13  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 37,09 37,09 -0,13  
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