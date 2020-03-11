***OMP* *OPB*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2020 11:37
ılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon'un 11.03.2020 tarihli fon değerleme fiyatı sehven 1,209205 olarak girilmiş olup, doğru fiyat 1,036247 dir. Söz konusu fiyat Takasbank da düzeltilmiş olup, TEFAS Platformu'nda saat 11:30 da güncellenmiştir. Yatırımcıların yatırım kararları verirken saat 11:30 dan sonra güncellenen 1,036247 değerli fon fiyatını baz alıp değerlendirmeleri hususununda kamuoyunu bilgilendiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826870
BIST
12:09102.144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.081,92
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
12:096,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
12:096,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
12:09329,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,57
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,96
|103.920.986
|% 18,92
|
|RTALB
|2,25
|17.297.129
|% 17,19
|
|DEVA
|9,64
|64.619.643
|% 16,28
|
|SELEC
|7,11
|29.387.515
|% 15,61
|
|VKING
|3,40
|13.901.054
|% 14,86
|
|OYAYO
|4,78
|571.353
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.492.700
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,72
|402.423.858
|% -0,69
|
|THYAO
|10,09
|311.161.446
|% 1,20
|
|GARAN
|9,50
|158.677.525
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,42
|132.950.216
|% -7,34
|
|YKBNK
|2,30
|104.270.748
|% 1,77
|
|IHLGM
|1,18
|69.138.450
|% -0,84
|
|ODAS
|1,65
|94.088.548
|% -4,07
|
|YKBNK
|2,30
|104.270.748
|% 1,77
|
|CEMAS
|0,98
|44.539.048
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,29
|56.782.646
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9474
|7,9873
|% 0,26
|
|Frank
|6,5506
|6,5901
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|9,99
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-0,13
|