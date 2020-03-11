***OMP* *OPB*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









ılan Açıklamanın Tarihi11.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon'un 11.03.2020 tarihli fon değerleme fiyatı sehven 1,209205 olarak girilmiş olup, doğru fiyat 1,036247 dir. Söz konusu fiyat Takasbank da düzeltilmiş olup, TEFAS Platformu'nda saat 11:30 da güncellenmiştir. Yatırımcıların yatırım kararları verirken saat 11:30 dan sonra güncellenen 1,036247 değerli fon fiyatını baz alıp değerlendirmeleri hususununda kamuoyunu bilgilendiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826870BIST