***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.01.2021 11:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.800,01 % 0,01 % 0,13 % 1.002,67
Deniz Yatırım 68.924,46 % 0,03 % 0,33 % 1.055,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902993
BIST
17:091.544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,70
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.547
En Düşük
1.509
17:097,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:099,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0448
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:09443,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,51
|Açılış
|: 443,32
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PSDTC
|37,40
|30.848.569
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.848.569
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.848.569
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.848.569
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|206.966.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,79
|56.570.186
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,65
|41.877.970
|% -5,38
|
|SILVR
|9,59
|21.531.190
|% -4,77
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,10
|1.653.690.833
|% 7,41
|
|DOHOL
|3,58
|1.641.524.564
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.429.452.273
|% 1,98
|
|GARAN
|10,05
|1.176.933.309
|% 0,30
|
|SISE
|7,75
|912.214.008
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.641.524.564
|% 3,47
|
|TSKB
|1,89
|528.312.679
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,48
|387.093.392
|% 7,25
|
|EKGYO
|2,45
|603.610.610
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.653.690.833
|% 7,41
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4971
|7,5024
|% 0,59
|
|Euro
|9,0505
|9,0566
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1372
|10,1881
|% 0,36
|
|Frank
|8,3834
|8,4339
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9944
|2,0044
|% 0,61
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,44
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|6,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-1,12
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-0,54
|
|Çeyrek
|709
|725
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:20SEKUR
Yüzde 7.98 oranında artışla 16.51 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 177 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 51 artarak (% 0.88 ) 1, 668
-
17:19XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 23, 400.00 milyon TL de
-
17:19BOSSA
Yüzde 9.97 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 339 adet işlem
-
17:18CRDFA
Yüzde 4.78 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 506, 928 adet işlem