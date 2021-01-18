***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.01.2021 11:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.998,86 % 0,02 % 0,15 % 856,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902995
BIST
16:371.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.542
En Düşük
1.509
16:377,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
16:379,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0499
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
16:37442,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,89
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler16:37
|YGYO
|1,98
|12.235.254
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,85
|54.717.258
|% -6,74
|
|PEGYO
|1,64
|41.077.658
|% -5,95
|
|KUTPO
|47,34
|167.155.062
|% -5,41
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,10
|1.623.061.589
|% 7,41
|
|DOHOL
|3,52
|1.468.961.021
|% 1,73
|
|KOZAL
|118,60
|1.336.517.073
|% 2,15
|
|GARAN
|10,01
|1.151.866.203
|% -0,10
|
|THYAO
|13,14
|863.982.015
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,52
|1.468.961.021
|% 1,73
|
|TSKB
|1,90
|490.129.890
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,45
|371.219.456
|% 5,07
|
|KRDMD
|7,10
|1.623.061.589
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,43
|563.621.082
|% -0,82
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5032
|7,5063
|% 0,64
|
|Euro
|9,0541
|9,0617
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1383
|10,1892
|% 0,37
|
|Frank
|8,3864
|8,4369
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,61
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|8,53
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|1,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-4,14
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-2,00
|
|Çeyrek
|708
|724
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|