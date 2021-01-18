***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.01.2021 11:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.995,45 % 0,02 % 0,12 % 787,39
Deniz Yatırım 440,28 % 0,03 % 0 % 3,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902992
BIST
17:321.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 28,38
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.553
En Düşük
1.509
17:327,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:329,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:32442,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,32
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:43ESCOM
Yüzde 4.77 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 136, 306 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem