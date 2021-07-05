***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 17:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumu Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021-2.Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 107.583,85 % 0,01802306 % 0,0699689 % 388,218791
Oyak Menkul Değerler A.Ş. 155.520,5 % 0,03148247 % 0,1011453 % 321,275038
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 72.362,51 % 0,03149999 % 0,0470622 % 149,403682
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 472,51 % 0,0315 % 0,0003073 % 0,975569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946339
BIST