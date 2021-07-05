***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2021 17:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurumu Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021-2.Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.732,8493 % 0,02 % 0,1 % 544,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946341
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
18:0510,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
18:05499,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 499,49
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6620
|8,6636
|% -0,18
|
|Euro
|10,2798
|10,2973
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9754
|12,0355
|% 0,06
|
|Frank
|9,3657
|9,4221
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3050
|2,3166
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,55
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,74
|76,74
|0,57
|