***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 10:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.199,66 % 0,02 % 0,08 % 489,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969385
BIST
10:441.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.411
En Düşük
1.402
10:448,9304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:4410,3407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0422
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3360
10:44504,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,66
|Açılış
|: 504,17
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|8.867.390
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|4.290.948
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|7.025.164
|% 9,92
|
|DAGI
|3,39
|27.493.990
|% 7,96
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|GESAN
|22,40
|71.360.452
|% -6,67
|
|KNFRT
|4,57
|21.908.239
|% -5,58
|
|YEOTK
|91,20
|14.545.012
|% -3,90
|
|BAGFS
|21,94
|1.020.725
|% -3,35
|
|TUPRS
|126,10
|274.230.278
|% 2,52
|
|GARAN
|9,36
|217.283.305
|% 0,65
|
|EREGL
|17,39
|189.494.885
|% 1,87
|
|THYAO
|14,29
|177.525.321
|% 1,42
|
|ASELS
|15,87
|134.105.403
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,80
|87.529.157
|% 1,12
|
|GARAN
|9,36
|217.283.305
|% 0,65
|
|PETKM
|6,22
|132.221.699
|% 1,30
|
|KRDMD
|6,54
|129.188.616
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,39
|46.589.306
|% 0,84
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9251
|8,9304
|% -0,42
|
|Euro
|10,3364
|10,3407
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,1623
|12,2233
|% -0,10
|
|Frank
|9,6043
|9,6622
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3750
|2,3869
|% -0,38
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,33
|
Seans Raporu
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