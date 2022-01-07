***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2022 15:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri -2021 4. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989918
BIST
16:312.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,49
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:3113,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0513
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:3115,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0768
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:31800,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,61
|Açılış
|: 800,20
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|27.792.891
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.630.375
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.574.232
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,51
|251.162.835
|% -7,67
|
|IHEVA
|1,00
|24.509.246
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,67
|3.565.663.425
|% 1,66
|
|EREGL
|30,54
|3.089.089.634
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,25
|2.124.203.612
|% 6,23
|
|THYAO
|24,46
|2.087.443.260
|% -1,61
|
|YKBNK
|3,59
|1.447.489.023
|% 2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.447.489.023
|% 2,87
|
|GARAN
|11,67
|3.565.663.425
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,25
|2.124.203.612
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,30
|397.733.424
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|266.732.544
|% 2,65
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8735
|13,8909
|% 0,35
|
|Euro
|15,6794
|15,7113
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,7573
|18,8514
|% 0,77
|
|Frank
|14,9984
|15,0888
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6893
|3,7078
|% 0,66
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,74
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,35
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.286
|5.424
|57,64
|
|Yarım
|2.555
|2.624
|27,89
|
|Çeyrek
|1.282
|1.312
|13,94
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,05
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,89
|