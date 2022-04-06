***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 14:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri -2022 1. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.762,84 % 0,1 % 0,06 % 60,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016451
BIST
14:482.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,39
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:4814,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:4816,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0535
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:48910,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,35
|Açılış
|: 910,60
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KONKA
|15,09
|140.838.542
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.727.151
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.573.126
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.360.563
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.528.681
|% 9,95
|
|BOBET
|4,74
|68.743.170
|% -7,06
|
|CEOEM
|11,19
|40.066.476
|% -5,81
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,75
|178.236.545
|% -4,83
|
|NTHOL
|10,71
|50.310.739
|% -4,20
|
|THYAO
|34,82
|2.398.294.625
|% 0,93
|
|PETKM
|10,04
|1.807.864.970
|% 2,97
|
|ASELS
|25,72
|1.480.961.119
|% -1,15
|
|GARAN
|12,45
|1.189.662.414
|% -0,32
|
|TUPRS
|242,30
|1.109.229.779
|% 0,54
|
|ODAS
|2,01
|765.866.807
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|637.754.315
|% -0,77
|
|PETKM
|10,04
|1.807.864.970
|% 2,97
|
|YKBNK
|4,18
|628.167.979
|% -0,71
|
|AKBNK
|7,70
|851.982.526
|% 0,26
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7362
|14,7414
|% 0,19
|
|Euro
|16,0986
|16,1063
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2151
|19,3115
|% 0,10
|
|Frank
|15,7291
|15,8239
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9177
|3,9374
|% 0,08
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-2,17
|
|Altın Gr.
|909
|910
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-58,00
|
|Tam
|6.006
|6.156
|-57,54
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-27,83
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-13,91
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,08
|
Seans Raporu
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