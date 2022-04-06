***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2022 14:54
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri -2022 1. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.481,14 % 3,14 % 2,89 % 9.203,38
Oyak Menkul Değerler A.Ş. 251,75 % 3,15 % 0,03 % 87,13
Bgc Partners Menkul Değerler A.Ş. 6.583,49 % 3,15 % 0,72 % 2.278,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016456
BIST
16:062.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:0614,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0339
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:0616,1272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:06913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,18
|Açılış
|: 913,13
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:06
|KONKA
|15,09
|143.946.343
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.966.546
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.619.216
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,50
|20.115.257
|% -8,41
|
|LIDER
|17,53
|231.131.809
|% -6,01
|
|DZGYO
|2,39
|23.645.928
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,80
|3.172.292.785
|% 0,87
|
|PETKM
|9,99
|1.981.770.508
|% 2,46
|
|ASELS
|25,72
|1.606.862.285
|% -1,15
|
|GARAN
|12,44
|1.364.548.794
|% -0,40
|
|SISE
|16,39
|1.273.775.711
|% -0,91
|
|ODAS
|2,05
|1.018.067.503
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,56
|681.980.360
|% -1,16
|
|PETKM
|9,99
|1.981.770.508
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,16
|810.556.830
|% -1,19
|
|KARSN
|5,76
|960.376.009
|% 1,77
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7365
|14,7469
|% 0,23
|
|Euro
|16,1140
|16,1272
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2519
|19,3484
|% 0,29
|
|Frank
|15,7372
|15,8320
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,10
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,25
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,73
|