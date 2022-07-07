***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2022 10:57
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri -2022 2. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.867,1556 % 0,02 % 0,16 % 898,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042841
BIST
11:142.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,46
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:1417,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0867
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3022
En Düşük
17,1857
11:1417,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1661
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:14969,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,32
|Açılış
|: 968,86
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:12
|IZFAS
|2,47
|1.895.174
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.880.995
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|107.096.274
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|PSGYO
|9,79
|44.994.946
|% 9,51
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|174,40
|7.557.182
|% -6,39
|
|EUKYO
|3,24
|118.830
|% -2,99
|
|KZBGY
|87,00
|767.541
|% -2,25
|
|KRDMD
|10,57
|213.584.492
|% -1,95
|
|THYAO
|48,46
|884.871.478
|% 0,08
|
|SISE
|21,50
|462.856.355
|% 0,66
|
|EREGL
|26,18
|429.639.065
|% -1,80
|
|SASA
|41,52
|332.548.718
|% 3,03
|
|KOZAL
|167,40
|316.852.077
|% -1,09
|
|YKBNK
|4,26
|173.858.255
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,75
|91.975.191
|% -0,36
|
|ODAS
|2,79
|76.651.453
|% 0,72
|
|TSKB
|2,04
|55.363.876
|% 0,99
|
|GSDHO
|3,88
|100.011.519
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2927
|17,2998
|% 0,49
|
|Euro
|17,6907
|17,7208
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,6598
|20,7634
|% 0,97
|
|Frank
|17,7469
|17,8538
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5909
|4,6139
|% 0,41
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,39
|
|Altın Gr.
|970
|971
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.522
|6.635
|27,00
|
|Yarım
|3.192
|3.244
|13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|