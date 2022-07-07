***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2022 10:58
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri -2022 2. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 44.288,32 % 0 % 0,09 % 2.078,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042848
BIST
12:552.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5517,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5517,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1678
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:55969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,58
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:55
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.350.078
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.041.938
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|1.773.119
|% -3,82
|
|ULUSE
|180,00
|9.041.757
|% -3,38
|
|OYLUM
|2,68
|6.703.428
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|THYAO
|48,72
|1.489.623.523
|% 0,62
|
|EREGL
|26,12
|651.655.940
|% -2,03
|
|SISE
|21,40
|646.356.562
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,60
|495.772.443
|% -2,12
|
|SASA
|41,16
|488.301.911
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|196.795.004
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|269.212.510
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|154.038.221
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,02
|325.161.054
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|82.549.334
|% 0,99
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2874
|17,2942
|% 0,46
|
|Euro
|17,6893
|17,7169
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6745
|20,7781
|% 1,04
|
|Frank
|17,7216
|17,8284
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,45
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,94
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.515
|6.605
|-3,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|