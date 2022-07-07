***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2022 10:57
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri -2022 2. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili DönemdeKomisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 37.398,99 % 0,02 % 0,04 % 225,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042840
BIST
14:072.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,55
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:0717,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0356
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:0717,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0971
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:07968,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,79
|Açılış
|: 968,50
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IZFAS
|2,47
|3.159.578
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.041.084
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|19.138.661
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.204.046
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,78
|87.272.872
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|9.578.048
|% -4,99
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,20
|6.345.825
|% -3,77
|
|EUKYO
|3,25
|182.662
|% -2,69
|
|THYAO
|48,96
|2.293.414.586
|% 1,12
|
|SISE
|21,44
|777.394.765
|% 0,37
|
|EREGL
|26,16
|729.304.729
|% -1,88
|
|TUPRS
|239,60
|568.536.587
|% -2,12
|
|SASA
|41,10
|541.059.021
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,80
|340.134.208
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,26
|315.881.849
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|197.987.383
|% 1,81
|
|THYAO
|48,96
|2.293.414.586
|% 1,12
|
|TSKB
|2,04
|94.198.319
|% 0,99
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2431
|17,2511
|% 0,21
|
|Euro
|17,6088
|17,6451
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,6523
|20,7558
|% 0,93
|
|Frank
|17,6796
|17,7861
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5871
|4,6101
|% 0,33
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,44
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.496
|6.582
|-26,00
|
|Yarım
|3.180
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,40
|
Seans Raporu
14:07
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