***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 228,52 % 5,2349 % 0,5816 % 1.111,0923
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100711
BIST
11:234.917
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 187,90
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:2318,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:2320,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:231.136,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.136,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KRDMA
|17,38
|181.283.445
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.135.757
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.008.489
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.402.610
|% 9,96
|
|KRDMB
|17,11
|85.598.962
|% 8,50
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|133,80
|3.356.498.404
|% 6,78
|
|KRDMD
|18,09
|1.955.666.326
|% 5,24
|
|ASELS
|55,50
|1.441.451.145
|% 5,11
|
|EREGL
|38,24
|1.297.781.585
|% 3,80
|
|KOZAL
|544,90
|1.150.926.492
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,09
|1.955.666.326
|% 5,24
|
|EKGYO
|8,40
|812.510.862
|% 3,96
|
|YKBNK
|8,99
|735.898.977
|% 4,66
|
|PETKM
|17,25
|755.154.633
|% 3,48
|
|SKBNK
|2,65
|111.104.517
|% 3,92
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7819
|18,7862
|% 0,06
|
|Euro
|20,2058
|20,2194
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7433
|22,8574
|% 0,04
|
|Frank
|20,0487
|20,1695
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,05
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,86
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,91
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.686
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.742
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,03
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36AKSUE
Yüzde 7.16 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 526 adet işlem
-
11:35EGEEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 5, 687.40 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 110 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 200, 02 artarak (% 3.87 ) 5, 363
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, GUSGR
-
11:34XU100
Endeks 4, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 24, 632.00 milyon TL de