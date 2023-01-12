***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 11:27
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 731,1 % 4,9391 % 0,9328 % 1.888,5164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100712
BIST
11:554.878
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 148,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
11:5518,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7898
En Düşük
18,7082
11:5520,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:551.136,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.136,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KRDMA
|17,38
|183.920.009
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.820.683
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.247.823
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.518.108
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.011.382
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|133,60
|4.034.112.115
|% 6,62
|
|KRDMD
|18,27
|2.588.206.987
|% 6,28
|
|ASELS
|55,95
|1.790.508.558
|% 5,97
|
|EREGL
|38,36
|1.669.534.513
|% 4,13
|
|KOZAL
|544,80
|1.339.087.262
|% 5,01
|
|KRDMD
|18,27
|2.588.206.987
|% 6,28
|
|EKGYO
|8,47
|1.143.989.237
|% 4,83
|
|YKBNK
|9,00
|926.671.900
|% 4,77
|
|PETKM
|17,31
|984.299.663
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,64
|144.310.122
|% 3,53
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7838
|18,7888
|% 0,08
|
|Euro
|20,1945
|20,2138
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7488
|22,8629
|% 0,06
|
|Frank
|20,0239
|20,1446
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,54
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.740
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,14
|