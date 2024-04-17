***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.04.2024 15:13
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2024 1. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 378,05071714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273573
BIST
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15:339.588
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 39,75
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:3332,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:3334,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1089
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:332.491,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.491,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:33
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|KTLEV
|155,20
|253.387.831
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|221.845.039
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|88.774.735
|% 9,99
|
|CELHA
|41,62
|76.946.428
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|266.222.921
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,44
|193.292.344
|% -8,57
|
|BRKSN
|46,70
|53.765.444
|% -8,43
|
|THYAO
|299,50
|6.739.429.851
|% 0,84
|
|YKBNK
|30,48
|4.464.259.860
|% 1,60
|
|AKBNK
|57,35
|3.592.134.889
|% 2,69
|
|ISCTR
|12,28
|3.454.232.127
|% 0,99
|
|TUPRS
|185,30
|2.852.199.343
|% -0,38
|
|ZOREN
|5,87
|1.716.395.610
|% 2,62
|
|ISCTR
|12,28
|3.454.232.127
|% 0,99
|
|ENTRA
|13,99
|2.774.839.422
|% -5,79
|
|EKGYO
|10,20
|1.714.624.436
|% -4,67
|
|YKBNK
|30,48
|4.464.259.860
|% 1,60
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5261
|32,5347
|% 0,26
|
|Euro
|34,6408
|34,6537
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,4963
|40,6993
|% 0,34
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,44
|28,47
|% 0,66
|
|Platin
|950,52
|951,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,91
|1.021,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,24
|89,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.382,14
|2.382,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:33
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TCELL, AKBNK
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