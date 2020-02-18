***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.02.2020 17:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 18.02.2020 tarihinde 17.04.2020 vade ve %2,26
faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819914
BIST
18:00119.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.214,86
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:006,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:006,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
18:00310,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,77
|Açılış
|: 310,12
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|332.702.496
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,50
|581.971.603
|% 16,28
|
|BOSSA
|12,15
|73.737.769
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,74
|98.076.912
|% 13,23
|
|DOKTA
|48,38
|16.095.503
|% 12,04
|
|GYHOL
|26,48
|803.454
|% -9,93
|
|HUBVC
|35,84
|106.071.124
|% -9,45
|
|RAYSG
|4,29
|9.196.841
|% -8,72
|
|EKIZ
|1,10
|72.253
|% -8,33
|
|ISBIR
|550,00
|188.933
|% -8,32
|
|THYAO
|15,00
|1.843.130.568
|% -1,90
|
|GSRAY
|3,55
|1.660.361.433
|% 2,90
|
|ASELS
|29,18
|1.393.617.330
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,88
|701.048.003
|% 0,35
|
|ODAS
|2,29
|638.760.969
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,55
|1.660.361.433
|% 2,90
|
|ODAS
|2,29
|638.760.969
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,63
|442.513.604
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,88
|701.048.003
|% 0,35
|
|ISGYO
|1,93
|411.089.491
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8756
|7,9151
|% 0,50
|
|Frank
|6,1464
|6,1835
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6120
|1,6201
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,10
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,81
|56,81
|-0,86
|