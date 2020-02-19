***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.02.2020 17:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 19.02.2020 tarihinde 23.03.2020 vade ve %2,26
faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820114
BIST
18:00119.208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -366,14
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:006,0862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
18:006,5650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5685
En Düşük
6,5382
18:00313,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,16
|Açılış
|: 313,89
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|982.971.331
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|660.580.285
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.570.276
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,48
|45.953.644
|% 14,55
|
|GSRAY
|4,04
|2.719.247.876
|% 14,12
|
|VERTU
|6,60
|24.051.925
|% -19,90
|
|VKING
|3,27
|5.998.717
|% -14,84
|
|GLRYH
|2,02
|52.300.750
|% -13,68
|
|EGCYO
|0,36
|77.543
|% -10,00
|
|BOSSA
|10,94
|16.924.140
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,04
|2.719.247.876
|% 14,12
|
|ASELS
|29,76
|1.331.476.802
|% 1,99
|
|THYAO
|14,93
|1.213.622.170
|% -0,67
|
|FENER
|19,44
|982.971.331
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.570.276
|% 19,73
|
|GSRAY
|4,04
|2.719.247.876
|% 14,12
|
|CEMAS
|1,32
|326.732.541
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.570.276
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|528.086.617
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,91
|309.268.491
|% -4,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8623
|7,9017
|% -0,02
|
|Frank
|6,1595
|6,1966
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6177
|1,6258
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,09
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,94
|