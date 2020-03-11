***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.03.2020 17:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 11.03.2020 tarihinde 20.04.2020 vade ve %1,89 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827154
BIST
17:32100.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -800,73
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:326,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:327,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:32330,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,09
|Açılış
|: 330,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|128.320.263
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|158.606.725
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|229.343.787
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.931.361
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,96
|127.768.319
|% 19,26
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|777.094
|% -14,95
|
|PKENT
|129,60
|271.137
|% -14,85
|
|BRKSN
|2,95
|2.704.714
|% -14,74
|
|ESCOM
|2,06
|15.758.371
|% -14,52
|
|ASELS
|25,70
|1.053.828.245
|% -0,77
|
|THYAO
|9,55
|891.470.126
|% -4,21
|
|GARAN
|9,54
|503.600.639
|% 2,03
|
|TSPOR
|4,23
|334.452.653
|% -11,32
|
|ODAS
|1,57
|280.170.705
|% -8,72
|
|IHLGM
|1,10
|209.531.933
|% -7,56
|
|ODAS
|1,57
|280.170.705
|% -8,72
|
|CEMAS
|0,90
|154.326.981
|% -10,00
|
|ADESE
|1,32
|159.877.813
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,23
|153.261.618
|% -3,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0034
|8,0435
|% 0,96
|
|Frank
|6,6031
|6,6429
|% 1,22
|
|Riyal
|1,6466
|1,6549
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,35
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.234
|24,24
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,73
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,52
|36,52
|-0,70
|