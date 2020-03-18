***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.03.2020 17:26
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSC fon için 18.03.2020 tarihinde 17.04.2020 vade ve %1,51 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830459
BIST
18:0085.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -782,30
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:006,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0800
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:007,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
18:00312,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,94
|Açılış
|: 312,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.674.116
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.237
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.356.143
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|586.997
|% 9,94
|
|PINSU
|1,80
|9.087.787
|% -10,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.087.466
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|DOCO
|220,80
|4.251.632
|% -9,99
|
|THYAO
|8,02
|1.023.176.468
|% 0,50
|
|ASELS
|22,00
|767.211.788
|% 0,09
|
|GARAN
|8,15
|668.693.836
|% -2,86
|
|ISCTR
|5,04
|372.611.869
|% -2,89
|
|YKBNK
|1,99
|299.767.271
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|299.767.271
|% -2,93
|
|THYAO
|8,02
|1.023.176.468
|% 0,50
|
|ODAS
|1,22
|143.078.598
|% 3,39
|
|TSPOR
|2,43
|252.087.466
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|66.568.268
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6181
|7,6563
|% -0,91
|
|Frank
|6,6554
|6,6954
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7198
|1,7284
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-38,02
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,53
|-0,07
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