***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.03.2020 17:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSC fon için 18.03.2020 tarihinde 04.05.2020 vade ve %1,42 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830460
BIST
18:0085.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -782,30
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:006,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0800
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:007,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
18:00312,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,12
|Açılış
|: 312,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.675.263
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.237
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.356.143
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.263.402
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.132.992
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.540.974
|% -9,96
|
|THYAO
|7,93
|1.039.579.080
|% -0,63
|
|ASELS
|21,92
|774.842.982
|% -0,27
|
|GARAN
|8,10
|684.719.242
|% -3,46
|
|ISCTR
|5,03
|374.138.855
|% -3,08
|
|YKBNK
|1,99
|305.520.895
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|305.520.895
|% -2,93
|
|THYAO
|7,93
|1.039.579.080
|% -0,63
|
|ODAS
|1,21
|144.958.379
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|252.132.992
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|66.715.096
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6087
|7,6469
|% -1,03
|
|Frank
|6,6523
|6,6924
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7201
|1,7288
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.498
|-30,77
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,08
|12,12
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,54
|26,54
|-2,19
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