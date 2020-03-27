***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.03.2020 15:43
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSC fon için 27.03.2020 tarihinde 11.05.2020 vade ve %1,89 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832876
BIST
15:4189.457
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.070,77
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:416,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0613
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:417,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:41335,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 335,41
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|309.498.517
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|203.657.619
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|37.909.286
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.691.703
|% 9,98
|
|QNBFL
|116,10
|4.736.603
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.260
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.658.259
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,37
|2.033.932
|% -7,61
|
|THYAO
|9,11
|1.208.162.330
|% -1,51
|
|GARAN
|7,97
|607.390.869
|% 0,38
|
|ASELS
|23,46
|551.465.878
|% -3,30
|
|ECILC
|5,10
|433.175.624
|% 5,15
|
|PGSUS
|34,54
|309.498.517
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,87
|123.811.227
|% 3,57
|
|THYAO
|9,11
|1.208.162.330
|% -1,51
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,44
|51.123.204
|% -4,35
|
|YKBNK
|1,89
|186.187.497
|% -2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8684
|7,9079
|% 1,11
|
|Frank
|6,6618
|6,7019
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7110
|1,7196
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.625
|-6,26
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,90
|