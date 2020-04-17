***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.04.2020 14:21
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 17.04.2020 tarihinde 29.05.2020 - 01.06.2020 vade ve %2,26 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838914
BIST
17:1797.928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.678,47
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:176,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:177,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:17376,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -6,94
|Açılış
|: 376,83
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.882
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.913.616
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.882.674
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,35
|9.609.125
|% -6,94
|
|PGSUS
|51,45
|1.428.928.457
|% 3,06
|
|GARAN
|8,45
|852.180.164
|% 2,42
|
|THYAO
|10,45
|790.921.467
|% 2,85
|
|ASELS
|27,04
|674.171.869
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,83
|548.946.109
|% 3,19
|
|KARSN
|1,47
|249.759.097
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.192.469
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.046.360
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|113.040.690
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|123.528.503
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,24
|
|Frank
|7,1468
|7,1899
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8412
|1,8505
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
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