***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.05.2020 13:29
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 13.05.2020 tarihinde 25.06.2020 vade ve %1,65 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844691
BIST
15:43100.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.200,62
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
15:436,9786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0194
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9700
15:437,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
15:43384,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 384,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
384,37
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|992.541
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|879.686
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.079
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.583.838
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,38
|2.010.854
|% -8,11
|
|GEDIK
|19,10
|9.024.644
|% -8,00
|
|ASELS
|28,92
|1.549.856.936
|% 5,47
|
|ECILC
|5,96
|534.595.735
|% 9,96
|
|ISFIN
|3,88
|489.822.592
|% 4,02
|
|THYAO
|10,73
|480.319.637
|% 0,85
|
|GARAN
|8,01
|433.210.319
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,52
|374.928.528
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,31
|166.820.183
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,88
|489.822.592
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,21
|254.539.894
|% 1,38
|
|ODAS
|1,88
|194.452.601
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5693
|8,6122
|% 0,19
|
|Frank
|7,1789
|7,2222
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|8,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.512
|1,50
|
|Tam
|2.543
|2.577
|1,50
|
|Yarım
|1.241
|1.260
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,06
|