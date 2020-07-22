***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.07.2020 13:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 22.07.2020 tarihinde 28.08.2020 vade ve %1,65 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861140
BIST
14:08118.764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 721,68
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:086,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:087,9156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:08409,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,37
|Açılış
|: 409,18
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|46.256.960
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.577.142
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.425.513
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.631.046
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,66
|87.704.832
|% -9,51
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,39
|3.467.924.063
|% 5,75
|
|ASELS
|33,22
|1.032.513.349
|% 2,72
|
|GARAN
|7,99
|632.753.246
|% 0,63
|
|AFYON
|4,74
|439.883.681
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,11
|356.883.702
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,39
|3.467.924.063
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,11
|356.883.702
|% 2,30
|
|CEMAS
|1,74
|199.406.293
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,76
|194.999.175
|% 0,57
|
|AFYON
|4,74
|439.883.681
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6724
|8,7159
|% 0,17
|
|Frank
|7,3176
|7,3617
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,54
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|29,00
|
|Tam
|2.737
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.329
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,58
|