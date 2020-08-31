***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.08.2020 09:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OPD fon için 28.08.2020 tarihinde 05.10.2020 vade ve %2,12 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871714
BIST
14:051.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:057,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:058,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7772
En Düşük
8,6730
14:05464,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ULAS
|3,19
|34.347.988
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.825.900
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.188.022
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|7.194.308
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.866.822
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|787.784.855
|% 0,97
|
|FENER
|25,78
|365.798.306
|% 4,71
|
|GARAN
|6,83
|351.993.236
|% -1,30
|
|GUSGR
|6,24
|346.711.837
|% -3,26
|
|EKGYO
|1,78
|322.211.064
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,12
|787.784.855
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|322.211.064
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|194.703.027
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,13
|189.545.372
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,03
|122.239.294
|% -0,98
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3486
|7,3535
|% 0,27
|
|Euro
|8,7675
|8,7772
|% 0,87
|
|Sterlin
|9,7643
|9,8133
|% 0,02
|
|Frank
|8,0962
|8,1450
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% 0,23
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,14
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.065
|3.141
|2,07
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|1,01
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,39
|46,39
|0,58
|
Seans Raporu
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