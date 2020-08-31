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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

31.08.2020 09:49
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

OPD fon için 28.08.2020 tarihinde 05.10.2020 vade ve %2,12 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871714


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BIST En Aktif Hisseler14:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 3,19 34.347.988 % 10,00  
PKENT 935,00 5.825.900 % 10,00  
INTEM 19,80 19.188.022 % 10,00  
SEKUR 7,92 7.194.308 % 10,00  
KENT 543,00 39.866.822 % 9,99  
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14:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3486 7,3535 % 0,27  
Euro 8,7675 8,7772 % 0,87  
Sterlin 9,7643 9,8133 % 0,02  
Frank 8,0962 8,1450 % 0,24  
Riyal 1,9540 1,9638 % 0,23  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 1,14  
Altın Gr. 465 465 1,60  
Cumhuriyet 3.081 3.128 8,00  
Tam 3.065 3.141 2,07  
Yarım 1.481 1.519 1,01  
Çeyrek 743 760 0,50  
Gümüş.Ons 27,89 27,93 0,42  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,11  
B. Petrol 46,39 46,39 0,58  
Seans Raporu 14:05
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