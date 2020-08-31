***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.08.2020 11:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OPD fon için 31.08.2020 tarihinde 13.10.2020 ve 15.10.2020 vade ve %2,12 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871745
BIST
14:291.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,67
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:297,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:298,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0736
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7776
En Düşük
8,6730
14:29464,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 464,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:29
|SEKUR
|7,92
|7.811.488
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.424.865
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.916.595
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.883
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.967.277
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|800.470.384
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,23
|456.464.238
|% -3,41
|
|GARAN
|6,79
|379.282.090
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,77
|378.075.933
|% -3,28
|
|FENER
|25,72
|374.665.732
|% 4,47
|
|KRDMD
|3,11
|800.470.384
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|378.075.933
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,15
|229.876.988
|% 2,61
|
|GUSGR
|6,23
|456.464.238
|% -3,41
|
|ZOREN
|2,79
|201.778.600
|% 0,36
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3457
|7,3486
|% 0,21
|
|Euro
|8,7675
|8,7749
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,7749
|9,8240
|% 0,13
|
|Frank
|8,1094
|8,1583
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% 0,25
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,08
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,57
|
Seans Raporu
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