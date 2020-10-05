***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.10.2020 11:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 05.10.2020 tarihinde 16.11.2020 vade ve %2,59 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878174
BIST
12:331.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:337,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:339,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:33473,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 473,88
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:33
|TSGYO
|2,53
|8.822.616
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.396.953
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.219.273
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.622.786
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|464.079
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,08
|438.154.278
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,48
|413.803.796
|% 1,16
|
|GARAN
|7,15
|382.949.086
|% 0,56
|
|ASELS
|18,62
|339.017.138
|% 1,20
|
|POLHO
|3,33
|297.627.267
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,48
|413.803.796
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|112.018.663
|% 1,89
|
|POLHO
|3,33
|297.627.267
|% 4,39
|
|GSDHO
|2,23
|188.160.716
|% 4,69
|
|ODAS
|2,96
|230.103.489
|% 1,37
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7547
|7,7604
|% 0,03
|
|Euro
|9,1146
|9,1242
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0105
|10,0607
|% 0,03
|
|Frank
|8,4361
|8,4869
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0617
|2,0720
|% -0,02
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,21
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.117
|3.195
|-9,00
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-4,35
|
|Çeyrek
|756
|773
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|1,25
|