***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.11.2020 12:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OPD fon için 26.11.2020 tarihinde 12.01.2021 vade ve %3,02 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890120
BIST
14:301.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
14:307,8692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0830
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8617
14:309,3803
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1013
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3733
14:30459,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,85
|Açılış
|: 459,22
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
459,09
BIST En Aktif Hisseler14:30
|LOGO
|108,90
|63.009.226
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|172.395.882
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.139.256
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,24
|1.783.464.100
|% 1,87
|
|KRDMD
|5,13
|1.245.188.624
|% -1,35
|
|THYAO
|12,11
|1.099.576.792
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,06
|854.081.889
|% 1,66
|
|GUBRF
|51,25
|732.056.038
|% 9,28
|
|YKBNK
|3,06
|854.081.889
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,13
|1.245.188.624
|% -1,35
|
|GARAN
|9,24
|1.783.464.100
|% 1,87
|
|TSKB
|2,67
|483.354.319
|% -1,48
|
|ODAS
|3,69
|518.827.185
|% 1,37
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8672
|7,8692
|% -1,04
|
|Euro
|9,3705
|9,3803
|% -1,07
|
|Sterlin
|10,4823
|10,5349
|% -1,29
|
|Frank
|8,6353
|8,6873
|% -1,02
|
|Riyal
|2,0924
|2,1029
|% -1,04
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,47
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-31,00
|
|Tam
|3.043
|3.122
|-35,72
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,27
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-0,47
|
Seans Raporu
14:30
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14:40ARSAN
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14:37RYSAS
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14:36ESCOM
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